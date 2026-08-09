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Johannes 10,30

- alle Übersetzungen

Das Buch Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Joh 10 30 in der Gute Nachricht Bibel

Der Vater und ich sind untrennbar eins.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 10 30 in der Lutherbibel

Ich und der Vater sind eins.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 10 30 in der Einheitsübersetzung

Ich und der Vater sind eins.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Joh 10 30 in der Elberfelder Bibel

Ich und der Vater sind eins.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Joh 10 30 in der Neue Genfer Übersetzung

Ich und der Vater sind eins.«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 10 30 in der Schlachter 2000

Ich und der Vater sind eins.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Joh 10 30 in der New International Version

I and the Father are one.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Joh 10 30 in der Hoffnung für Alle

Ich und der Vater sind eins.«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Johannes 10:30

https://www.bibeltv.de/bibelthek/joh/kapitel-10/vers-30 [gedruckt am 09.08.2026]