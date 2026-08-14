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Johannes 10,39

- alle Übersetzungen

Das Buch Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Joh 10 39 in der Gute Nachricht Bibel

Von Neuem versuchten sie, Jesus festzunehmen, aber er entkam ihnen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 10 39 in der Lutherbibel

Da suchten sie abermals, ihn zu ergreifen. Aber er entging ihren Händen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 10 39 in der Einheitsübersetzung

Wieder suchten sie ihn festzunehmen; er aber entzog sich ihrem Zugriff.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Joh 10 39 in der Elberfelder Bibel

Da suchten sie wieder ihn zu greifen, und er entging ihrer Hand.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Joh 10 39 in der Neue Genfer Übersetzung

Daraufhin versuchten sie von neuem, Jesus festzunehmen, doch er konnte ihnen entkommen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 10 39 in der Schlachter 2000

Da suchten sie ihn wiederum zu ergreifen; doch er entging ihren Händen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Joh 10 39 in der New International Version

Again they tried to seize him, but he escaped their grasp.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Joh 10 39 in der Hoffnung für Alle

Da versuchten sie wieder, Jesus festzunehmen, aber er konnte ihnen entkommen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Johannes 10:39

https://www.bibeltv.de/bibelthek/joh/kapitel-10/vers-39 [gedruckt am 14.08.2026]