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Johannes 11,43

- alle Übersetzungen

Das Buch Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Joh 11 43 in der Gute Nachricht Bibel

Nach diesen Worten rief er laut: »Lazarus, komm heraus!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 11 43 in der Lutherbibel

Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 11 43 in der Einheitsübersetzung

Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Joh 11 43 in der Elberfelder Bibel

Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Joh 11 43 in der Neue Genfer Übersetzung

Danach rief er mit lauter Stimme: »Lazarus, komm heraus!«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 11 43 in der Schlachter 2000

Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Joh 11 43 in der New International Version

When he had said this, Jesus called in a loud voice, ‘Lazarus, come out!’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Joh 11 43 in der Hoffnung für Alle

Dann rief er laut: »Lazarus, komm heraus!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Johannes 11:43

https://www.bibeltv.de/bibelthek/joh/kapitel-11/vers-43 [gedruckt am 14.08.2026]