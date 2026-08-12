Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Johannes
  4. Kapitel 12
  5. Vers 28

Johannes 12,28

- alle Übersetzungen

Das Buch Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Joh 12 28 in der Gute Nachricht Bibel

Vater, bring du deinen Namen jetzt zu Ehren!« Da sagte eine Stimme vom Himmel: »Das habe ich bisher getan, ich werde es auch jetzt tun.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 12 28 in der Lutherbibel

Vater, verherrliche deinen Namen! Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 12 28 in der Einheitsübersetzung

Vater, verherrliche deinen Namen! Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn schon verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Joh 12 28 in der Elberfelder Bibel

Vater, verherrliche deinen Namen! Da kam eine Stimme aus dem Himmel: Ich habe {ihn} verherrlicht und werde {ihn} auch wieder verherrlichen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Joh 12 28 in der Neue Genfer Übersetzung

Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Namens!« Da sprach eine Stimme aus dem Himmel: »Ich habe es getan und werde es auch jetzt wieder tun. «

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 12 28 in der Schlachter 2000

Vater, verherrliche deinen Namen! Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Joh 12 28 in der New International Version

Father, glorify your name!’ Then a voice came from heaven, ‘I have glorified it, and will glorify it again.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Joh 12 28 in der Hoffnung für Alle

Vater, mach deinem Namen Ehre!« Da erklang eine Stimme vom Himmel: »Das habe ich bisher schon getan, und das werde ich auch jetzt wieder tun!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Johannes 12:28

https://www.bibeltv.de/bibelthek/joh/kapitel-12/vers-28 [gedruckt am 12.08.2026]