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Johannes 13,35

- alle Übersetzungen

Das Buch Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Joh 13 35 in der Gute Nachricht Bibel

An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 13 35 in der Lutherbibel

Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 13 35 in der Einheitsübersetzung

Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Joh 13 35 in der Elberfelder Bibel

Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Joh 13 35 in der Neue Genfer Übersetzung

An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid.«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 13 35 in der Schlachter 2000

Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Joh 13 35 in der New International Version

By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Joh 13 35 in der Hoffnung für Alle

An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid.«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Johannes 13:35

https://www.bibeltv.de/bibelthek/joh/kapitel-13/vers-35 [gedruckt am 14.08.2026]