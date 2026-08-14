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Johannes 16,10

- alle Übersetzungen

Das Buch Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Joh 16 10 in der Gute Nachricht Bibel

Die Gerechtigkeit besteht darin, dass Gott mir recht gibt; denn ich gehe zum Vater und ihr werdet mich nicht mehr sehen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 16 10 in der Lutherbibel

über die Gerechtigkeit: dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 16 10 in der Einheitsübersetzung

der Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht;

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Joh 16 10 in der Elberfelder Bibel

von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Joh 16 10 in der Neue Genfer Übersetzung

Er wird ihnen zeigen, worin sich ´Gottes` Gerechtigkeit erweist: darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ´ich euch verlasse und` ihr mich nicht mehr seht.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 16 10 in der Schlachter 2000

von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Joh 16 10 in der New International Version

about righteousness, because I am going to the Father, where you can see me no longer;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Joh 16 10 in der Hoffnung für Alle

Gottes Gerechtigkeit erweist sich darin, dass er sich zu mir bekennt. Denn ich darf zum Vater gehen, auch wenn das bedeutet, dass ihr mich nicht mehr sehen werdet.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Johannes 16:10

https://www.bibeltv.de/bibelthek/joh/kapitel-16/vers-10 [gedruckt am 14.08.2026]