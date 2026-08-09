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Johannes 19,8

- alle Übersetzungen

Das Buch Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Joh 19 8 in der Gute Nachricht Bibel

Als Pilatus das hörte, bekam er noch mehr Angst.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 19 8 in der Lutherbibel

Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 19 8 in der Einheitsübersetzung

Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Joh 19 8 in der Elberfelder Bibel

Als nun Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Joh 19 8 in der Neue Genfer Übersetzung

Als Pilatus das hörte, wurde ihm noch unheimlicher zumute.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 19 8 in der Schlachter 2000

Als Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Joh 19 8 in der New International Version

When Pilate heard this, he was even more afraid,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Joh 19 8 in der Hoffnung für Alle

Als Pilatus das hörte, bekam er noch mehr Angst.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Johannes 19:8

https://www.bibeltv.de/bibelthek/joh/kapitel-19/vers-8 [gedruckt am 09.08.2026]