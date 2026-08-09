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Johannes 21,10

- alle Übersetzungen

Das Buch Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Joh 21 10 in der Gute Nachricht Bibel

Jesus sagte zu ihnen: »Bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 21 10 in der Lutherbibel

Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 21 10 in der Einheitsübersetzung

Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Joh 21 10 in der Elberfelder Bibel

Jesus spricht zu ihnen: Bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Joh 21 10 in der Neue Genfer Übersetzung

»Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt!«, forderte Jesus sie auf.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 21 10 in der Schlachter 2000

Jesus spricht zu ihnen: Bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Joh 21 10 in der New International Version

Jesus said to them, ‘Bring some of the fish you have just caught.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Joh 21 10 in der Hoffnung für Alle

Jesus bat die Jünger: »Bringt ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Johannes 21:10

https://www.bibeltv.de/bibelthek/joh/kapitel-21/vers-10 [gedruckt am 09.08.2026]