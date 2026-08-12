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Johannes 21,21

- alle Übersetzungen

Das Buch Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Joh 21 21 in der Gute Nachricht Bibel

Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus: »Herr, was geschieht denn mit dem?«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 21 21 in der Lutherbibel

Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was wird aber mit diesem?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 21 21 in der Einheitsübersetzung

Als Petrus diesen sah, sagte er zu Jesus: Herr, was wird denn mit ihm?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Joh 21 21 in der Elberfelder Bibel

Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was {soll} aber dieser?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Joh 21 21 in der Neue Genfer Übersetzung

Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus: »Herr, und was wird aus diesem hier?«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 21 21 in der Schlachter 2000

Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was ist aber mit diesem?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Joh 21 21 in der New International Version

When Peter saw him, he asked, ‘Lord, what about him?’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Joh 21 21 in der Hoffnung für Alle

Petrus fragte nun: »Herr, was wird denn aus ihm?«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Johannes 21:21

https://www.bibeltv.de/bibelthek/joh/kapitel-21/vers-21 [gedruckt am 12.08.2026]