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Johannes 3,35

- alle Übersetzungen

Das Buch Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Joh 3 35 in der Gute Nachricht Bibel

Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 3 35 in der Lutherbibel

Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 3 35 in der Einheitsübersetzung

Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Joh 3 35 in der Elberfelder Bibel

Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Joh 3 35 in der Neue Genfer Übersetzung

Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gelegt.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 3 35 in der Schlachter 2000

Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Joh 3 35 in der New International Version

The Father loves the Son and has placed everything in his hands.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Joh 3 35 in der Hoffnung für Alle

Der Vater liebt den Sohn und hat alles seiner Macht unterstellt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Johannes 3:35

https://www.bibeltv.de/bibelthek/joh/kapitel-3/vers-35 [gedruckt am 12.08.2026]