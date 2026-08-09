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Johannes 3,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Joh 3 7 in der Gute Nachricht Bibel

Wundere dich also nicht, dass ich zu dir sagte: ›Ihr müsst alle von oben her geboren werden.‹

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 3 7 in der Lutherbibel

Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe: Ihr müsst von Neuem geboren werden.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 3 7 in der Einheitsübersetzung

Wundere dich nicht, dass ich dir sagte: Ihr müsst von oben geboren werden.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Joh 3 7 in der Elberfelder Bibel

Wundere dich nicht, dass ich dir sagte: Ihr müsst von Neuem geboren werden.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Joh 3 7 in der Neue Genfer Übersetzung

Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage: Ihr müsst von neuem geboren werden.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 3 7 in der Schlachter 2000

Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe: Ihr müsst von Neuem geboren werden!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Joh 3 7 in der New International Version

You should not be surprised at my saying, “You must be born again.”

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Joh 3 7 in der Hoffnung für Alle

Wundere dich deshalb nicht, dass ich dir gesagt habe: ›Ihr müsst neu geboren werden.‹

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Johannes 3:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/joh/kapitel-3/vers-7 [gedruckt am 09.08.2026]