Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Johannes
  4. Kapitel 4
  5. Vers 41

Johannes 4,41

- alle Übersetzungen

Das Buch Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Joh 4 41 in der Gute Nachricht Bibel

Da kamen noch viel mehr von ihnen zum Glauben aufgrund seiner Worte.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 4 41 in der Lutherbibel

Und noch viel mehr glaubten um seines Wortes willen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 4 41 in der Einheitsübersetzung

Und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn aufgrund seiner eigenen Worte.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Joh 4 41 in der Elberfelder Bibel

Und {noch} viel mehr {Leute} glaubten um seines Wortes willen;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Joh 4 41 in der Neue Genfer Übersetzung

und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 4 41 in der Schlachter 2000

Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Joh 4 41 in der New International Version

And because of his words many more became believers.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Joh 4 41 in der Hoffnung für Alle

So konnten ihn alle hören, und daraufhin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Johannes 4:41

https://www.bibeltv.de/bibelthek/joh/kapitel-4/vers-41 [gedruckt am 09.08.2026]