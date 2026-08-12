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Johannes 5,11

- alle Übersetzungen

Das Buch Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Joh 5 11 in der Gute Nachricht Bibel

Er antwortete: »Der Mann, der mich geheilt hat, sagte zu mir: ›Nimm deine Matte und geh!‹«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 5 11 in der Lutherbibel

Er aber antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir: Nimm dein Bett und geh hin!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 5 11 in der Einheitsübersetzung

Er erwiderte ihnen: Der mich gesund gemacht hat, sagte zu mir: Nimm deine Liege und geh!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Joh 5 11 in der Elberfelder Bibel

Er antwortete ihnen: Der mich gesund machte, der sagte zu mir: Nimm dein Bett auf und geh umher.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Joh 5 11 in der Neue Genfer Übersetzung

Er entgegnete: »Der, der mich gesund gemacht hat, hat zu mir gesagt: ›Nimm deine Matte und geh!‹« –

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 5 11 in der Schlachter 2000

Er antwortete ihnen: Der mich gesund machte, der sprach zu mir: Nimm deine Liegematte und geh umher!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Joh 5 11 in der New International Version

But he replied, ‘The man who made me well said to me, “Pick up your mat and walk.”  ’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Joh 5 11 in der Hoffnung für Alle

»Aber der Mann, der mich heilte, hat es mir ausdrücklich befohlen«, antwortete er ihnen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Johannes 5:11

https://www.bibeltv.de/bibelthek/joh/kapitel-5/vers-11 [gedruckt am 12.08.2026]