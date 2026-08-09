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Johannes 5,27

- alle Übersetzungen

Das Buch Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Joh 5 27 in der Gute Nachricht Bibel

Und er hat dem Sohn die Macht verliehen, Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 5 27 in der Lutherbibel

und er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 5 27 in der Einheitsübersetzung

Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Joh 5 27 in der Elberfelder Bibel

und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Joh 5 27 in der Neue Genfer Übersetzung

Und er hat ihm die Vollmacht gegeben, Gericht zu halten; denn er ist der Menschensohn.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 5 27 in der Schlachter 2000

Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Joh 5 27 in der New International Version

And he has given him authority to judge because he is the Son of Man.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Joh 5 27 in der Hoffnung für Alle

Er hat ihm die Macht gegeben, die ganze Menschheit zu richten, weil er der Menschensohn ist.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Johannes 5:27

https://www.bibeltv.de/bibelthek/joh/kapitel-5/vers-27 [gedruckt am 09.08.2026]