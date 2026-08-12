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Johannes 5,8

- alle Übersetzungen

Das Buch Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Joh 5 8 in der Gute Nachricht Bibel

Jesus sagte zu ihm: »Steh auf, nimm deine Matte und geh!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 5 8 in der Lutherbibel

Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 5 8 in der Einheitsübersetzung

Da sagte Jesus zu ihm: Steh auf, nimm deine Liege und geh!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Joh 5 8 in der Elberfelder Bibel

Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Joh 5 8 in der Neue Genfer Übersetzung

Da sagte Jesus zu ihm: »Steh auf, nimm deine Matte und geh!«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 5 8 in der Schlachter 2000

Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Joh 5 8 in der New International Version

Then Jesus said to him, ‘Get up! Pick up your mat and walk.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Joh 5 8 in der Hoffnung für Alle

Da forderte ihn Jesus auf: »Steh auf, nimm deine Matte und geh!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Johannes 5:8

https://www.bibeltv.de/bibelthek/joh/kapitel-5/vers-8 [gedruckt am 12.08.2026]