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Johannes 6,28

- alle Übersetzungen

Das Buch Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Joh 6 28 in der Gute Nachricht Bibel

Da fragten sie ihn: »Was müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen?«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 6 28 in der Lutherbibel

Da fragten sie ihn: Was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 6 28 in der Einheitsübersetzung

Da fragten sie ihn: Was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Joh 6 28 in der Elberfelder Bibel

Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Joh 6 28 in der Neue Genfer Übersetzung

Da fragten sie ihn: »Was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen?«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 6 28 in der Schlachter 2000

Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Joh 6 28 in der New International Version

Then they asked him, ‘What must we do to do the works God requires?’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Joh 6 28 in der Hoffnung für Alle

Da fragten sie ihn: »Was sollen wir tun, um Gottes Willen zu erfüllen?«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Johannes 6:28

https://www.bibeltv.de/bibelthek/joh/kapitel-6/vers-28 [gedruckt am 12.08.2026]