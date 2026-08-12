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Johannes 6,69

- alle Übersetzungen

Das Buch Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Joh 6 69 in der Gute Nachricht Bibel

Wir glauben und wissen, dass du der bist, in dem Gott uns begegnet.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 6 69 in der Lutherbibel

und wir haben geglaubt und erkannt: Du bist der Heilige Gottes.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 6 69 in der Einheitsübersetzung

Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt: Du bist der Heilige Gottes.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Joh 6 69 in der Elberfelder Bibel

und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Joh 6 69 in der Neue Genfer Übersetzung

und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. «

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 6 69 in der Schlachter 2000

und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Joh 6 69 in der New International Version

We have come to believe and to know that you are the Holy One of God.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Joh 6 69 in der Hoffnung für Alle

Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat.«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Johannes 6:69

https://www.bibeltv.de/bibelthek/joh/kapitel-6/vers-69 [gedruckt am 12.08.2026]