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Johannes 7,24

- alle Übersetzungen

Das Buch Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Joh 7 24 in der Gute Nachricht Bibel

Urteilt nicht nach dem äußeren Eindruck, sondern wie es wirklich dem Gesetz entspricht!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 7 24 in der Lutherbibel

Richtet nicht nach dem, was vor Augen ist, sondern richtet gerecht.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 7 24 in der Einheitsübersetzung

Urteilt nicht nach dem Augenschein, sondern urteilt gerecht!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Joh 7 24 in der Elberfelder Bibel

Richtet nicht nach dem {äußeren} Anschein, sondern richtet das gerechte Gericht.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Joh 7 24 in der Neue Genfer Übersetzung

Urteilt nicht nach dem äußeren Schein, sondern bemüht euch um ein gerechtes Urteil!«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 7 24 in der Schlachter 2000

Richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Joh 7 24 in der New International Version

Stop judging by mere appearances, but instead judge correctly.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Joh 7 24 in der Hoffnung für Alle

Richtet nicht nach dem äußeren Schein, sondern urteilt gerecht!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Johannes 7:24

https://www.bibeltv.de/bibelthek/joh/kapitel-7/vers-24 [gedruckt am 12.08.2026]