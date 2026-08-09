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Johannes 7,9

- alle Übersetzungen

Das Buch Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Joh 7 9 in der Gute Nachricht Bibel

Das sagte er zu ihnen und blieb in Galiläa.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 7 9 in der Lutherbibel

Das sagte er und blieb in Galiläa.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 7 9 in der Einheitsübersetzung

Das sagte er zu ihnen und er blieb in Galiläa.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Joh 7 9 in der Elberfelder Bibel

Nachdem er dies gesagt hatte, blieb er selbst in Galiläa.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Joh 7 9 in der Neue Genfer Übersetzung

Mit dieser Antwort ´ließ er sie gehen`; er selbst blieb in Galiläa.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 7 9 in der Schlachter 2000

Und als er dies zu ihnen gesagt hatte, blieb er in Galiläa.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Joh 7 9 in der New International Version

After he had said this, he stayed in Galilee.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Joh 7 9 in der Hoffnung für Alle

Das sagte er zu seinen Brüdern und blieb in Galiläa.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Johannes 7:9

https://www.bibeltv.de/bibelthek/joh/kapitel-7/vers-9 [gedruckt am 09.08.2026]