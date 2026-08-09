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Johannes 8,43

- alle Übersetzungen

Das Buch Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Joh 8 43 in der Gute Nachricht Bibel

Warum versteht ihr denn nicht, was ich sage? Weil ihr unfähig seid, mein Wort aufzunehmen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 8 43 in der Lutherbibel

Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 8 43 in der Einheitsübersetzung

Warum versteht ihr nicht, was ich sage? Weil ihr nicht imstande seid, mein Wort zu hören.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Joh 8 43 in der Elberfelder Bibel

Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Joh 8 43 in der Neue Genfer Übersetzung

´Aber ich kann euch sagen, ` warum mein Reden für euch so unverständlich ist und wie es kommt, dass ihr gar nicht fähig seid, auf mein Wort zu hören:

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 8 43 in der Schlachter 2000

Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Joh 8 43 in der New International Version

Why is my language not clear to you? Because you are unable to hear what I say.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Joh 8 43 in der Hoffnung für Alle

Aber ich will euch sagen, weshalb ihr das nicht versteht: weil ihr überhaupt nicht in der Lage seid, auf meine Worte zu hören!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Johannes 8:43

https://www.bibeltv.de/bibelthek/joh/kapitel-8/vers-43 [gedruckt am 09.08.2026]