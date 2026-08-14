Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Johannes
  4. Kapitel 9
  5. Vers 10

Johannes 9,10

- alle Übersetzungen

Das Buch Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Joh 9 10 in der Gute Nachricht Bibel

»Wieso kannst du auf einmal sehen?«, fragten sie ihn.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 9 10 in der Lutherbibel

Da fragten sie ihn: Wie sind deine Augen aufgetan worden?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 9 10 in der Einheitsübersetzung

Da fragten sie ihn: Wie sind deine Augen geöffnet worden?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Joh 9 10 in der Elberfelder Bibel

Sie sprachen nun zu ihm: Wie sind denn deine Augen geöffnet worden?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Joh 9 10 in der Neue Genfer Übersetzung

»Aber wie kommt es denn, dass du auf einmal sehen kannst?«, wollten sie wissen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 9 10 in der Schlachter 2000

Da sprachen sie zu ihm: Wie sind deine Augen geöffnet worden?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Joh 9 10 in der New International Version

‘How then were your eyes opened?’ they asked.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Joh 9 10 in der Hoffnung für Alle

Da fragten sie ihn: »Wie kommt es, dass du plötzlich sehen kannst?«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Johannes 9:10

https://www.bibeltv.de/bibelthek/joh/kapitel-9/vers-10 [gedruckt am 14.08.2026]