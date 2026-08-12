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Johannes 9,5

- alle Übersetzungen

Das Buch Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Joh 9 5 in der Gute Nachricht Bibel

Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 9 5 in der Lutherbibel

Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 9 5 in der Einheitsübersetzung

Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Joh 9 5 in der Elberfelder Bibel

Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Joh 9 5 in der Neue Genfer Übersetzung

Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt.«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 9 5 in der Schlachter 2000

Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Joh 9 5 in der New International Version

While I am in the world, I am the light of the world.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Joh 9 5 in der Hoffnung für Alle

Doch solange ich in der Welt bin, werde ich für die Menschen das Licht sein.«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Johannes 9:5

https://www.bibeltv.de/bibelthek/joh/kapitel-9/vers-5 [gedruckt am 12.08.2026]