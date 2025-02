Dies sind die Könige des Landes, die Josua und die Söhne Israel schlugen diesseits des Jordan, im Westen, von Baal-Gad an in der Talebene des Libanon bis an das kahle Gebirge, das nach Seïr hin ansteigt. – Und Josua gab es den Stämmen Israels zum Besitz nach ihren Abteilungen,