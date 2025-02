Wenn ihr aber meint, dass euer Land unrein ist, dann kommt herüber zu uns in das Land des Herrn, wo er seine Wohnung aufgeschlagen hat. Siedelt euch doch bei uns an! Aber baut auf keinen Fall einen zweiten Altar neben dem Altar des Herrn, unseres Gottes! Damit lehnt ihr euch gegen den Herrn auf und zieht uns in eure Auflehnung mit hinein.