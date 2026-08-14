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Judas 1,19

- alle Übersetzungen

Das Buch Judas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jud 1 19 in der Gute Nachricht Bibel

Diese Leute sind es, die Spaltungen hervorrufen. »Sinnesmenschen« sind sie, den Geist Gottes haben sie bestimmt nicht!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jud 1 19 in der Lutherbibel

Diese sind es, die Spaltungen hervorrufen, irdisch Gesinnte, die den Geist nicht haben.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jud 1 19 in der Einheitsübersetzung

Diese sind es, die Spaltungen verursachen, irdisch gesinnte Menschen, die den Geist nicht besitzen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jud 1 19 in der Elberfelder Bibel

Diese sind es, die Trennungen verursachen, irdisch gesinnte {Menschen} , die den Geist nicht haben.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jud 1 19 in der Neue Genfer Übersetzung

Das sind die Leute, durch die es zu Spaltungen ´in der Gemeinde` kommt; sie sind ganz auf die irdische Welt ausgerichtet, und den Geist ´Gottes` haben sie nicht.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jud 1 19 in der Schlachter 2000

Das sind die, welche Trennungen verursachen, natürliche [Menschen] , die den Geist nicht haben.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jud 1 19 in der New International Version

These are the people who divide you, who follow mere natural instincts and do not have the Spirit.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jud 1 19 in der Hoffnung für Alle

Sie spalten die Gemeinde. Ihr ganzes Tun und Denken ist auf diese Welt ausgerichtet; Gottes Geist ist nicht in ihnen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jud/kapitel-1/vers-19 [gedruckt am 14.08.2026]