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Klagelieder 5,11

- alle Übersetzungen

Das Buch Klagelieder ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Klgl 5 11 in der Gute Nachricht Bibel

In Jerusalem und den Städten Judas haben sie Frauen und Mädchen geschändet.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Klgl 5 11 in der Lutherbibel

Sie haben die Frauen in Zion geschändet und die Jungfrauen in den Städten Judas.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Klgl 5 11 in der Einheitsübersetzung

Frauen schändet man in Zion, / Jungfrauen in den Städten von Juda.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Klgl 5 11 in der Elberfelder Bibel

Frauen haben sie in Zion vergewaltigt, Jungfrauen in den Städten Judas.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Klgl 5 11 in der Schlachter 2000

Frauen wurden geschändet in Zion, Jungfrauen in den Städten Judas.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Klgl 5 11 in der New International Version

Women have been violated in Zion, and virgins in the towns of Judah.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Klgl 5 11 in der Hoffnung für Alle

In Zion haben sie unsere Frauen vergewaltigt, in den Städten Judas vergingen sie sich an den Mädchen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/klgl/kapitel-5/vers-11 [gedruckt am 14.08.2026]