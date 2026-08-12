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Klagelieder 5,13

- alle Übersetzungen

Das Buch Klagelieder ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Klgl 5 13 in der Gute Nachricht Bibel

Junge Männer müssen die Handmühle drehen und Knaben schwere Holzlasten schleppen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Klgl 5 13 in der Lutherbibel

Jünglinge mussten Mühlsteine tragen und Knaben beim Holztragen straucheln.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Klgl 5 13 in der Einheitsübersetzung

Junge Männer müssen die Handmühlen schleppen, / unter der Holzlast brechen Knaben zusammen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Klgl 5 13 in der Elberfelder Bibel

Junge Männer müssen die Handmühle tragen, und Knaben stürzen unter der Holzlast zu Boden.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Klgl 5 13 in der Schlachter 2000

Junge Männer müssen die Handmühle tragen, und Knaben straucheln unter Holzlasten.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Klgl 5 13 in der New International Version

Young men toil at the millstones; boys stagger under loads of wood.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Klgl 5 13 in der Hoffnung für Alle

Unsere Männer müssen Korn mahlen wie Sklaven, die Jungen brechen beim Holzschleppen zusammen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/klgl/kapitel-5/vers-13 [gedruckt am 12.08.2026]