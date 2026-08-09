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Klagelieder 5,5

- alle Übersetzungen

Das Buch Klagelieder ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Klgl 5 5 in der Gute Nachricht Bibel

Der Feind sitzt uns ständig im Nacken; wir sind erschöpft, doch wir dürfen nicht rasten.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Klgl 5 5 in der Lutherbibel

Die Verfolger sitzen uns im Nacken, und wenn wir auch müde sind, lässt man uns doch keine Ruhe.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Klgl 5 5 in der Einheitsübersetzung

Wir werden getrieben, das Joch auf dem Nacken, / wir sind müde, man versagt uns die Ruhe.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Klgl 5 5 in der Elberfelder Bibel

Unsere Verfolger sitzen uns im Nacken; wir werden müde, {aber} man lässt uns keine Ruhe.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Klgl 5 5 in der Schlachter 2000

Unsere Verfolger sitzen uns im Nacken; auch wenn wir müde sind, gönnt man uns keine Ruhe.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Klgl 5 5 in der New International Version

Those who pursue us are at our heels; we are weary and find no rest.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Klgl 5 5 in der Hoffnung für Alle

Der Feind sitzt uns unbarmherzig im Nacken; wir sind erschöpft, doch man gönnt uns keine Ruhe.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/klgl/kapitel-5/vers-5 [gedruckt am 09.08.2026]