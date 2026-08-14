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Kolosser 1,15

- alle Übersetzungen

Das Buch Kolosser ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Kol 1 15 in der Gute Nachricht Bibel

Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der erstgeborene Sohn des Vaters, aller Schöpfung voraus und ihr weit überlegen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Kol 1 15 in der Lutherbibel

Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Kol 1 15 in der Einheitsübersetzung

Er ist Bild des unsichtbaren Gottes, / der Erstgeborene der ganzen Schöpfung.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Kol 1 15 in der Elberfelder Bibel

Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Kol 1 15 in der Neue Genfer Übersetzung

Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Kol 1 15 in der Schlachter 2000

Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Kol 1 15 in der New International Version

The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Kol 1 15 in der Hoffnung für Alle

Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Kolosser 1:15

https://www.bibeltv.de/bibelthek/kol/kapitel-1/vers-15 [gedruckt am 14.08.2026]