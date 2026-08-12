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Kolosser 1,3

- alle Übersetzungen

Das Buch Kolosser ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Kol 1 3 in der Gute Nachricht Bibel

Immer, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Kol 1 3 in der Lutherbibel

Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, und beten allezeit für euch,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Kol 1 3 in der Einheitsübersetzung

Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, allezeit, wenn wir für euch beten.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Kol 1 3 in der Elberfelder Bibel

Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, allezeit, wenn wir für euch beten,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Kol 1 3 in der Neue Genfer Übersetzung

Jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, für euch.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Kol 1 3 in der Schlachter 2000

Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir allezeit für euch beten,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Kol 1 3 in der New International Version

We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Kol 1 3 in der Hoffnung für Alle

Jedes Mal wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Kolosser 1:3

https://www.bibeltv.de/bibelthek/kol/kapitel-1/vers-3 [gedruckt am 12.08.2026]