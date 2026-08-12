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Kolosser 3,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Kolosser ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Kol 3 2 in der Gute Nachricht Bibel

Richtet also eure Gedanken nach oben und nicht auf die irdischen Dinge!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Kol 3 2 in der Lutherbibel

Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Kol 3 2 in der Einheitsübersetzung

Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Kol 3 2 in der Elberfelder Bibel

Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Kol 3 2 in der Neue Genfer Übersetzung

Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Kol 3 2 in der Schlachter 2000

Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Kol 3 2 in der New International Version

Set your minds on things above, not on earthly things.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Kol 3 2 in der Hoffnung für Alle

Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Kolosser 3:2

https://www.bibeltv.de/bibelthek/kol/kapitel-3/vers-2 [gedruckt am 12.08.2026]