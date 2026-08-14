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Kolosser 4,14

- alle Übersetzungen

Das Buch Kolosser ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Kol 4 14 in der Gute Nachricht Bibel

Es grüßen euch unser lieber Lukas, der Arzt, und Demas.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Kol 4 14 in der Lutherbibel

Es grüßt euch Lukas, der Arzt, der Geliebte, und Demas.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Kol 4 14 in der Einheitsübersetzung

Es grüßen euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Kol 4 14 in der Elberfelder Bibel

Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Kol 4 14 in der Neue Genfer Übersetzung

Auch Lukas, der geliebte Arzt, lässt euch grüßen, ebenso Demas.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Kol 4 14 in der Schlachter 2000

Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Kol 4 14 in der New International Version

Our dear friend Luke, the doctor, and Demas send greetings.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Kol 4 14 in der Hoffnung für Alle

Freundliche Grüße auch von dem Arzt Lukas, den wir alle sehr schätzen, und von Demas.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Kolosser 4:14

https://www.bibeltv.de/bibelthek/kol/kapitel-4/vers-14 [gedruckt am 14.08.2026]