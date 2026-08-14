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Lukas 1,21

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 1 21 in der Gute Nachricht Bibel

Das Volk wartete draußen auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 1 21 in der Lutherbibel

Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 1 21 in der Einheitsübersetzung

Inzwischen wartete das Volk auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 1 21 in der Elberfelder Bibel

Und das Volk wartete auf Zacharias, und sie wunderten sich, dass er so lange im Tempel verweilte.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 1 21 in der Neue Genfer Übersetzung

Draußen wartete das Volk auf Zacharias, und alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 1 21 in der Schlachter 2000

Und das Volk wartete auf Zacharias; und sie verwunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 1 21 in der New International Version

Meanwhile, the people were waiting for Zechariah and wondering why he stayed so long in the temple.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 1 21 in der Hoffnung für Alle

Inzwischen wartete die Menschenmenge draußen auf Zacharias. Alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 1:21

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-1/vers-21 [gedruckt am 14.08.2026]