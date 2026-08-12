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Lukas 1,40

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 1 40 in der Gute Nachricht Bibel

Dort ging sie in das Haus von Zacharias und begrüßte Elisabet.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 1 40 in der Lutherbibel

und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 1 40 in der Einheitsübersetzung

Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabet.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 1 40 in der Elberfelder Bibel

und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte die Elisabeth.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 1 40 in der Neue Genfer Übersetzung

in der Zacharias wohnte. Sie betrat sein Haus und begrüßte Elisabeth.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 1 40 in der Schlachter 2000

und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 1 40 in der New International Version

where she entered Zechariah’s home and greeted Elizabeth.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 1 40 in der Hoffnung für Alle

Sie betrat das Haus und begrüßte Elisabeth.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 1:40

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-1/vers-40 [gedruckt am 12.08.2026]