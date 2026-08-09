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Lukas 1,42

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 1 42 in der Gute Nachricht Bibel

und rief laut: »Gesegnet bist du von Gott, auserwählt unter allen Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 1 42 in der Lutherbibel

und rief laut und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 1 42 in der Einheitsübersetzung

und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 1 42 in der Elberfelder Bibel

und rief mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet {bist} du unter den Frauen, und gesegnet {ist} die Frucht deines Leibes!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 1 42 in der Neue Genfer Übersetzung

und rief laut: »Du bist die gesegnetste aller Frauen, und gesegnet ist das Kind in deinem Leib!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 1 42 in der Schlachter 2000

und rief mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 1 42 in der New International Version

In a loud voice she exclaimed: ‘Blessed are you among women, and blessed is the child you will bear!

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 1 42 in der Hoffnung für Alle

und rief laut: »Dich hat Gott gesegnet, mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist das Kind, das in dir heranwächst!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 1:42

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-1/vers-42 [gedruckt am 09.08.2026]