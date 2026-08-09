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Lukas 1,6

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 1 6 in der Gute Nachricht Bibel

Beide führten ein Leben, das Gott gefiel; sie richteten sich in allem nach den Geboten und Anweisungen des Herrn.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 1 6 in der Lutherbibel

Sie waren aber alle beide gerecht und fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 1 6 in der Einheitsübersetzung

Beide lebten gerecht vor Gott und wandelten untadelig nach allen Geboten und Vorschriften des Herrn.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 1 6 in der Elberfelder Bibel

Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 1 6 in der Neue Genfer Übersetzung

Beide lebten so, wie es Gott gefiel, und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 1 6 in der Schlachter 2000

Sie waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 1 6 in der New International Version

Both of them were righteous in the sight of God, observing all the Lord’s commands and decrees blamelessly.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 1 6 in der Hoffnung für Alle

Beide lebten nach Gottes Willen und hielten sich in allem genau an seine Gebote und Ordnungen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 1:6

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-1/vers-6 [gedruckt am 09.08.2026]