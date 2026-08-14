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Lukas 1,69

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 1 69 in der Gute Nachricht Bibel

Einen starken Retter hat er uns gesandt, einen Nachkommen seines Dieners David!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 1 69 in der Lutherbibel

und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause seines Dieners David –

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 1 69 in der Einheitsübersetzung

er hat uns einen starken Retter erweckt / im Hause seines Knechtes David.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 1 69 in der Elberfelder Bibel

Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechtes,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 1 69 in der Neue Genfer Übersetzung

Aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 1 69 in der Schlachter 2000

und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes David,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 1 69 in der New International Version

He has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 1 69 in der Hoffnung für Alle

Er hat uns einen starken Retter geschickt, einen Nachkommen seines Dieners David.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 1:69

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-1/vers-69 [gedruckt am 14.08.2026]