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Lukas 1,77

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 1 77 in der Gute Nachricht Bibel

Du wirst dem Volk des Herrn verkünden, dass nun die versprochene Rettung kommt, weil Gott ihnen ihre Schuld vergeben will.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 1 77 in der Lutherbibel

und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 1 77 in der Einheitsübersetzung

Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken / in der Vergebung seiner Sünden.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 1 77 in der Elberfelder Bibel

um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben in Vergebung ihrer Sünden,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 1 77 in der Neue Genfer Übersetzung

Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird;

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 1 77 in der Schlachter 2000

um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, [das ihnen zuteil wird] durch die Vergebung ihrer Sünden,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 1 77 in der New International Version

to give his people the knowledge of salvation through the forgiveness of their sins,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 1 77 in der Hoffnung für Alle

Seinem Volk wirst du zeigen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 1:77

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-1/vers-77 [gedruckt am 09.08.2026]