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Lukas 10,18

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 10 18 in der Gute Nachricht Bibel

Jesus sagte zu ihnen: »Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 10 18 in der Lutherbibel

Er sprach aber zu ihnen: Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 10 18 in der Einheitsübersetzung

Da sagte er zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen Blitz aus dem Himmel fallen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 10 18 in der Elberfelder Bibel

Er sprach aber zu ihnen: Ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 10 18 in der Neue Genfer Übersetzung

Da sagte Jesus zu ihnen: »Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 10 18 in der Schlachter 2000

Da sprach er zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 10 18 in der New International Version

He replied, ‘I saw Satan fall like lightning from heaven.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 10 18 in der Hoffnung für Alle

Jesus antwortete: »Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 10:18

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-10/vers-18 [gedruckt am 14.08.2026]