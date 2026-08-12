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Lukas 10,3

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 10 3 in der Gute Nachricht Bibel

Und nun geht! Ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 10 3 in der Lutherbibel

Geht hin; siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 10 3 in der Einheitsübersetzung

Geht! Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 10 3 in der Elberfelder Bibel

Geht hin! Siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 10 3 in der Neue Genfer Übersetzung

Geht nun! Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 10 3 in der Schlachter 2000

Geht hin! Siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 10 3 in der New International Version

Go! I am sending you out like lambs among wolves.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 10 3 in der Hoffnung für Alle

Geht nun und denkt daran: Ich schicke euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 10:3

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-10/vers-3 [gedruckt am 12.08.2026]