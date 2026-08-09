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Lukas 11,35

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 11 35 in der Gute Nachricht Bibel

Gib also acht, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 11 35 in der Lutherbibel

So schaue darauf, dass nicht das Licht in dir Finsternis sei.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 11 35 in der Einheitsübersetzung

Achte also darauf, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 11 35 in der Elberfelder Bibel

Sieh nun zu, dass das Licht, welches in dir ist, nicht Finsternis ist.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 11 35 in der Neue Genfer Übersetzung

Achte deshalb darauf, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 11 35 in der Schlachter 2000

So habe nun acht, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 11 35 in der New International Version

See to it, then, that the light within you is not darkness.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 11 35 in der Hoffnung für Alle

Deshalb achte darauf, dass das Licht in deinem Innern nicht erlischt!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 11:35

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-11/vers-35 [gedruckt am 09.08.2026]