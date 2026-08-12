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Lukas 13,20

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 13 20 in der Gute Nachricht Bibel

Noch einmal fragte Jesus: »Womit kann ich das vergleichen, wenn Gott seine Herrschaft aufrichtet?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 13 20 in der Lutherbibel

Und wiederum sprach er: Womit soll ich das Reich Gottes vergleichen?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 13 20 in der Einheitsübersetzung

Noch einmal sagte er: Womit soll ich das Reich Gottes vergleichen?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 13 20 in der Elberfelder Bibel

Und wieder sprach er: Wem soll ich das Reich Gottes vergleichen?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 13 20 in der Neue Genfer Übersetzung

Jesus fuhr fort: »Womit kann ich das Reich Gottes noch vergleichen?

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 13 20 in der Schlachter 2000

Und wiederum sprach er: Womit soll ich das Reich Gottes vergleichen?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 13 20 in der New International Version

Again he asked, ‘What shall I compare the kingdom of God to?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 13 20 in der Hoffnung für Alle

Jesus fragte noch einmal: »Womit soll ich Gottes Reich vergleichen?

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 13:20

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-13/vers-20 [gedruckt am 12.08.2026]