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Lukas 14,25

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 14 25 in der Gute Nachricht Bibel

Als Jesus wieder unterwegs war, zog eine große Menge Menschen hinter ihm her. Er wandte sich nach ihnen um und sagte:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 14 25 in der Lutherbibel

Es ging aber eine große Menge mit ihm; und er wandte sich um und sprach zu ihnen:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 14 25 in der Einheitsübersetzung

Viele Menschen begleiteten ihn; da wandte er sich an sie und sagte:

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 14 25 in der Elberfelder Bibel

Es gingen aber große Volksmengen mit ihm; und er wandte sich um und sprach zu ihnen:

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 14 25 in der Neue Genfer Übersetzung

Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Da wandte er sich zu ihnen um und sagte:

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 14 25 in der Schlachter 2000

Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm; und er wandte sich um und sprach zu ihnen:

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 14 25 in der New International Version

Large crowds were travelling with Jesus, and turning to them he said:

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 14 25 in der Hoffnung für Alle

Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, wurde er von einer großen Menschenmenge begleitet. Er wandte sich zu ihnen um und sagte:

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 14:25

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-14/vers-25 [gedruckt am 09.08.2026]