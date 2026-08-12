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Lukas 14,30

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 14 30 in der Gute Nachricht Bibel

›Dieser Mensch wollte ein Haus bauen, aber er kann es nicht vollenden.‹

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 14 30 in der Lutherbibel

und sagen: Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann’s nicht zu Ende bringen?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 14 30 in der Einheitsübersetzung

und sagen: Der da hat einen Bau begonnen und konnte ihn nicht zu Ende führen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 14 30 in der Elberfelder Bibel

und sagen: Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 14 30 in der Neue Genfer Übersetzung

und sagen: ›´Seht euch das an!` Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen.‹

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 14 30 in der Schlachter 2000

und sagen: Dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 14 30 in der New International Version

saying, “This person began to build and wasn’t able to finish.”

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 14 30 in der Hoffnung für Alle

und sagen: ›Einen Turm wollte er bauen! Aber sein Geld reichte nur für das Fundament!‹

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 14:30

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-14/vers-30 [gedruckt am 12.08.2026]