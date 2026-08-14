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Lukas 16,20

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 16 20 in der Gute Nachricht Bibel

Vor seinem Haustor lag ein Armer, der hieß Lazarus. Sein Körper war ganz mit Geschwüren bedeckt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 16 20 in der Lutherbibel

Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür, der war voll von Geschwüren

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 16 20 in der Einheitsübersetzung

Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 16 20 in der Elberfelder Bibel

Ein Armer aber, mit Namen Lazarus, lag an dessen Tor, voller Geschwüre,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 16 20 in der Neue Genfer Übersetzung

Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer; er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 16 20 in der Schlachter 2000

Es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 16 20 in der New International Version

At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 16 20 in der Hoffnung für Alle

Vor dem Tor seines Hauses aber lag ein schwer kranker Bettler namens Lazarus. Sein Körper war über und über mit Geschwüren bedeckt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 16:20

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-16/vers-20 [gedruckt am 14.08.2026]