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Lukas 18,19

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 18 19 in der Gute Nachricht Bibel

Jesus antwortete: »Warum nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 18 19 in der Lutherbibel

Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 18 19 in der Einheitsübersetzung

Jesus antwortete ihm: Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer der eine Gott.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 18 19 in der Elberfelder Bibel

Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 18 19 in der Neue Genfer Übersetzung

»Warum nennst du mich gut?«, entgegnete Jesus. »Gut ist nur Gott, sonst niemand.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 18 19 in der Schlachter 2000

Da sprach Jesus zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 18 19 in der New International Version

‘Why do you call me good?’ Jesus answered. ‘No-one is good – except God alone.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 18 19 in der Hoffnung für Alle

Jesus entgegnete: »Weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 18:19

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-18/vers-19 [gedruckt am 14.08.2026]