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Lukas 18,30

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 18 30 in der Gute Nachricht Bibel

wird schon in dieser Welt ein Vielfaches davon wiederbekommen und in der kommenden Welt das ewige Leben.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 18 30 in der Lutherbibel

der es nicht vielfach wieder empfange in dieser Zeit und in der kommenden Welt das ewige Leben.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 18 30 in der Einheitsübersetzung

erhält dafür schon in dieser Zeit das Vielfache und in der kommenden Welt das ewige Leben.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 18 30 in der Elberfelder Bibel

der nicht Vielfältiges empfangen wird in dieser Zeit und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 18 30 in der Neue Genfer Übersetzung

bekommt jetzt, in dieser Zeit, alles vielfach wieder und in der kommenden Welt das ewige Leben.«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 18 30 in der Schlachter 2000

der es nicht vielfältig wieder empfinge in dieser Zeit und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 18 30 in der New International Version

will fail to receive many times as much in this age, and in the age to come eternal life.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 18 30 in der Hoffnung für Alle

der bekommt es hier auf dieser Erde vielfach wieder, und dann in der zukünftigen Welt das ewige Leben.«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 18:30

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-18/vers-30 [gedruckt am 09.08.2026]