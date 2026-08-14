Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Lukas
  4. Kapitel 18
  5. Vers 38
Zu Lukas 18 Vers 37 Zu Lukas 18 Vers 39

Lukas 18,38

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 18 38 in der Gute Nachricht Bibel

Da rief er laut: »Jesus, Sohn Davids! Hab Erbarmen mit mir!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 18 38 in der Lutherbibel

Und er rief: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 18 38 in der Einheitsübersetzung

Da rief er: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 18 38 in der Elberfelder Bibel

Und er rief und sprach: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 18 38 in der Neue Genfer Übersetzung

Da rief er: »Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 18 38 in der Schlachter 2000

Und er rief und sprach: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 18 38 in der New International Version

He called out, ‘Jesus, Son of David, have mercy on me!’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 18 38 in der Hoffnung für Alle

Als er das hörte, schrie er laut: »Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 18:38

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-18/vers-38 [gedruckt am 14.08.2026]