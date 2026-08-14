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Lukas 19,18

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 19 18 in der Gute Nachricht Bibel

Der zweite kam und berichtete: ›Herr, dein Pfund Silberstücke hat fünf weitere Pfund eingebracht.‹

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 19 18 in der Lutherbibel

Der zweite kam auch und sprach: Herr, dein Pfund hat fünf Pfund erbracht.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 19 18 in der Einheitsübersetzung

Der zweite kam und sagte: Herr, deine Mine hat fünf Minen eingebracht.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 19 18 in der Elberfelder Bibel

Und der zweite kam und sagte: Herr, dein Pfund hat fünf Pfunde eingetragen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 19 18 in der Neue Genfer Übersetzung

Der zweite kam und sagte: ›Herr, dein Pfund hat fünf weitere eingebracht.‹

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 19 18 in der Schlachter 2000

Und der zweite kam und sprach: Herr, dein Pfund hat fünf Pfund erworben!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 19 18 in der New International Version

‘The second came and said, “Sir, your mina has earned five more.”

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 19 18 in der Hoffnung für Alle

Darauf trat der nächste Mann vor und berichtete: ›Herr, ich konnte mit deinem Pfund Silberstücke das Fünffache hinzuverdienen.‹

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 19:18

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-19/vers-18 [gedruckt am 14.08.2026]