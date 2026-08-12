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Lukas 19,41

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 19 41 in der Gute Nachricht Bibel

Als Jesus sich der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 19 41 in der Lutherbibel

Und als er nahe hinzukam und die Stadt sah, weinte er über sie

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 19 41 in der Einheitsübersetzung

Als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 19 41 in der Elberfelder Bibel

Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 19 41 in der Neue Genfer Übersetzung

Als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 19 41 in der Schlachter 2000

Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 19 41 in der New International Version

As he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 19 41 in der Hoffnung für Alle

Als Jesus die Stadt Jerusalem vor sich liegen sah, weinte er über sie.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 19:41

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-19/vers-41 [gedruckt am 12.08.2026]